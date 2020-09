Berlin

Bei einem Feuer in einem mehrgeschossigen Wohngebäude in Berlin-Weißensee ist ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr versuchte am Sonntagmorgen den Schwerverletzten wiederzubeleben, doch er starb am Brandort, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Weitere Angaben zur Identität des Toten machte die Feuerwehr zunächst nicht. In der Roelckestraße war in der 2. Etage eines viergeschossigen Hauses im Treppenraum ein Feuer ausgebrochen. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Von RND/dpa