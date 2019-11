Berlin

Am zweiten Streiktag der Flugbegleiter bei der Lufthansa sind am Freitagmorgen die ersten Flüge von Berlin-Tegel ausgefallen. Wie der Flughafen mitteilte, blieben um 6.30 Uhr zwei Flugzeuge am Boden, die nach München beziehungsweise Frankfurt am Main fliegen sollten.

Insgesamt seien am Freitag 35 Abflüge und 36 Landungen auf der Strecke Berlin-Frankfurt und Berlin-München betroffen. Am Morgen soll ein Lufthansa-Flug um 9.00 Uhr nach München sowie am Abend ein weiterer um 20.45 Uhr nach Frankfurt starten.

Lufthansa-Töchter fliegen wie gehabt

Die Deutsche Bahn rechnet auf diesen Strecken am Freitag mit vermehrtem Fahrgastaufkommen und empfiehlt Reisenden, Plätze zu reservieren.

Die Lufthansa-Töchter Swissair und Austrian Airlines fliegen planmäßig von und nach Wien und Zürich. Auch die Flüge der Eurowings sind gesetzt. Sie fliegen von Tegel aus hauptsächlich innerdeutsche Ziele an, darunter auch München.

Die Gewerkschaft Ufo hatte zu den 48-stündigen Streiks aufgerufen. Bereits am Donnerstag kam es daher bereits zu Flugausfällen. Sie zeigten am Donnerstag Wirkung: Nach monatelanger Pause erklärte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr, dass man nun wieder das Gespräch mit der Kabinengewerkschaft Ufo suche. Ufo stimmte dem Vorschlag zu.

Von dpa/MAZ