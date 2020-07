Berlin

Ein Passant hat einen schwer verletzten Mann in Berlin-Kreuzberg in der Nacht zu Samstag auf dem Gehweg nahe des Kottbusser Tors gefunden. Woher die Stichverletzungen am Oberkörper des 25-Jährigen stammen, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Weiterer Mann flieht mit Kopfverletzung

Die „ BZ“ berichtete, dass der Verletzte von einem weiteren Mann in der Adalbertstraße angegriffen wurde. Dieser sei mit einer Kopfverletzung geflüchtet. Die Polizei bestätigte dies am Samstag nicht und teilte mit, dass die Ermittlungen zu den Hintergründen andauern.

Anzeige

Das Kottbusser Tor, auch „Kotti“ genannt, zählt für die Polizei zu den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:

Unbekannte entleeren Feuerlöscher in Tiefgarage des Kyritzer Krankenhauses

Bedröhnt und ohne Führerschein durch Buskow

Tritte und Kopfstoß in einem Kyritzer Supermarkt

Von RND/dpa