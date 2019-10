Berlin

Ein Fußgänger hat in Lichtenrade einen toten Säugling gefunden. Die Leiche des Kindes sei am Montagmorgen am Ufer des Dorfteiches entdeckt worden, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen am Tatort übernommen. Weiteres Details nannte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

Von RND/dpa