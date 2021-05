Ein Fußgänger ist in Berlin-Hellersdorf von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag die Tram-Gleise an der Kreuzung Nossener Straße/Riesaer Straße überqueren wollen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurde er von der Bahn erfasst.