Spektakulärer Fahndungserfolg der Polizei: Im Fall des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben Einsatzkräfte am Dienstag mehrere Verdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu festgenommmen. Wie kamen die Ermittler ihnen auf die Spur und was passiert jetzt mit ihnen? Das ist bisher bekannt.