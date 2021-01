Berlin

Trotz der winterlichen Kälte haben Taucher der Berliner Feuerwehr ein versunkenes Auto aus einem See geholt. Hobbytaucher hatten das Autowrack im Habermannsee im Stadtteil Kaulsdorf entdeckt. Es lag 25 Meter entfernt vom Ufer in etwa 4 Meter Wassertiefe, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag sagte.

Der IFA P70 aus der DDR-Produktion Ende der 50er-Jahre lag schon länger auf dem Grund. Der Wagen war laut Feuerwehr mit Muscheln bedeckt und zum Teil verrottet. Der Einsatz geht auf eine Bitte des Umweltamtes des Bezirks Marzahn-Hellersdorf zurück. Der beliebte Badesee liegt im Trinkwassereinzugsgebiet.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Einsatz in 3 Grad kaltem Wasser

Die Bergung durch die beiden Taucher klappte erst im zweiten Anlauf. Einfach waren die Arbeiten unter Wasser nicht. Die Sichtweite betrage durch den aufgewirbelten Schlamm nur etwa 20 Zentimeter und das Wasser sei 3 Grad kalt, sagte der Sprecher. Nach einer Stunde unter Wasser sei das dann „schon recht frisch“. Aber die Taucher würden dicke Winter-Neoprenanzüge tragen und seien es auch gewohnt, vor allem tastend zu arbeiten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der erste Versuch scheiterte am Donnerstagvormittag. Die Taucher brachten unter Wasser ein sogenanntes Hebekissen im Auto an. Als es durch Schläuche mit Druckluft gefüllt wurde, riss das Autodach teilweise ab. Nach einer Stunde im Wasser gab es eine Pause zum Aufwärmen, dann stiegen die Männer erneut in den See.

Mit Luftkissen wird das DDR-Autowrack an Land gezogen. Quelle: Paul Zinken/dpa

Nun befestigten sie die Luftkissen außen am Auto und pumpten sie mit dem Kompressor voll Luft. Schließlich stieg der Wagen an die Wasseroberfläche. Von dort zog die Feuerwehr ihn zum Ufer, wo ein Bagger ihn aus dem Wasser hob. Fotos der Feuerwehr zeigten das alte Autowrack am Strand. Insgesamt war die Feuerwehr mit 14 Leuten vor Ort, darunter auch ein dritter Taucher, der als Rettungstaucher für einen Notfall bereit stand.

Von RND/dpa