Berlin/Potsdam

Nach einem kurzen, aber heftigen Gewitter am Montagabend in Berlin und dem Ausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr hat sich die Lage in der Hauptstadt vorerst entspannt. Jedoch sind auch am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vereinzelte Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 21 und 25 Grad.

Wegen des heftigen Gewitters hatte die Feuerwehr am Montagabend von 17.00 Uhr bis 20.45 Uhr den Ausnahmezustand ausgelöst. Das bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden, nicht nach der Zeit der eingehenden Notrufe. Insgesamt wurden 180 Einsätze verzeichnet. Daneben gab es noch 18 Brandalarme, darunter waren auch zwei Brände nach Blitzeinschlägen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag sagte, gab es aber keine größeren Schäden.

Laut Meteorologen des DWD bleibt der Mittwoch zeitweise regnerisch, zum Abend hin sollen die Niederschläge dann aber nachlassen. Gewitter wurden nicht angekündigt. Ab Donnerstag soll es dann bei maximal 20 Grad überwiegend trocken werden.

Tief „Axel“ hatte am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag in mehreren Bundesländern für heftige Regenfälle gesorgt. In Niedersachsen musste in Folge des Unwetters ein Krankenhaus geräumt werden, im Allgäu rief eine Stadt Hochwasseralarm aus. Auch in Brandenburg hatte der Wetterdienst vor Gewittern mit Sturmböen und Starkregen gewarnt.

Von RND/dpa/iro