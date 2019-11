Hier stand die Mauer – und so sieht es dort heute aus

Berlin

Die Mauer war 3,60 Meter hoch, ihr Bau hat 400 Millionen Ost-Mark gekostet. Sie ist 167,8 Kilometer lang gewesen. Nach bisherigem Forschungsstand wurden zwischen 136 und 245 Menschen aus der DDR bei dem Versuch getötet, die Mauer zu überwinden, die sich komplett um West-Berlin zog.

Sie wurde am 13. August 1961 errichtet und ist am 9. November 1989 geöffnet worden, mit einem sagenhaft verwirrten Satz, der nichts von Staatsräson verriet. Ohne Orientierung wurden diese Worte hingeworfen auf die Frage eines „Bild“-Reporters, einer Zeitung also, die von der „ DDR“ am liebsten in Gänsefüßchen sprach – als gäbe es das Land nicht, als wäre es bloß ein Konstrukt wie Entenhausen.

Der Reporter fragte: „Wann tritt die Grenzöffnung in Kraft?“ Günter Schabowski, Mitglied des Zentralkomitees der SED, rang nach Worten, 9. November 1989, 18.57 Uhr: „Das tritt nach meiner Kenntnis – ist das sofort, unverzüglich.“

Danach blieb in dem Land hinter der Mauer nahezu kein Stein auf dem anderen. Und dort, wo einst der Todesstreifen verlief, erobert sich heute die Natur das Areal zurück. 30 Jahre nach der Grenzöffnung haben wir zehn Orte in Brandenburg aufgesucht und aus derselben Perspektive erneut fotografiert.

Glienicker Brücke

Die Kolonnade an der Glienicker Brücke: Stefan Karau (l.) aus Potsdam und der West-Berliner Jan Löber wurden nach der Grenzöffnung Freunde. Heute herrscht dort herrlicher Wildwuchs.

Quer über die Brückenmitte verläuft die Landesgrenze zwischen Potsdam und Berlin. Zu Mauerzeiten erlangte die Glienicker Brücke weltweite Bekanntheit durch den Austausch von Agenten.

Einen Tag nach dem Mauerfall, am 10. November 1989, wurde die Brücke wieder für jedermann geöffnet. Seit 2012 erinnert ein Metallband auf dem Fußgängerweg an den alten Grenzverlauf und die Aufhebung der Teilung.

Heilandskirche

Südlich des Potsdamer Ortsteils Sacrow steht am Havelufer die Heilandskirche, eine der schönsten Kirchen der Mark. Seit 1961 lag sie im Bereich der Mauer und erlitt in dieser Zeit erhebliche Schäden. Nach der Wende wurde sie in den 90er Jahren restauriert.

Jagdschloss Glienicke

Das Jagdschloss Glienicke steht im Berliner Stadtteil Wannsee, der zum Westteil zählte. Von der Potsdamer Exklave Klein Glienicke betrachtet blieb das Haus verborgen, die Mauer verbaute die Sicht.

Kleinmachnow

Neuruppiner Straße in Zehlendorf, vormals West-Berlin, der Blick geht nach Kleinmachnow: Der kleine Buschgraben wird quasi zum Grenzfluss. Heute spannt sich eine idyllische Brücke übers Wasser.

Meierei

Die Meierei im Neuen Garten am Jungfernsee zählt zu den schönsten Biergärten in Potsdam. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg war sie ein beliebtes Ausflugslokal im Sommer gewesen. Die Besetzung durch die Rote Armee Ende 1945 und die Brandzerstörung eines Teils des Gebäudes ließen aber keine gastronomische Nutzung mehr zu.

In diesem ruinösen Zustand befand sich die Meierei auch noch, als 1961 die Mauer errichtet wurde. Nach der Wende erfolgten 1991 Sanierungsmaßnahmen an dem alten Gebäude, das seit 2003 wieder als Gaststätte genutzt wird.

Schönefeld

An der Waltersdorfer Chaussee befand sich ein Grenzkontrollpunkt, über den West-Berliner und Ausländer zum DDR-Flughafen Schönefeld gelangten. 1989 herrschte Passkontrolle, heute lässt sich ein grüner Aufbruch erahnen.

Staaken

Die Dorfkirche von Staaken am Nennhauser Damm im Winter 1989 bot ein tristes Bild, sie stand auf West-Seite direkt an der Mauer. Heute sieht man dort ein schönes Biotop, das von einer Holztreppe erschlossen wird.

B 96 in Hohen Neuendorf

Die Bundesstraße 96 führt bis an die Ostsee, fast klingt das schon nach großer, weiter Welt. 1989 war aber Schluss vor Hohen Neuendorf. Wer will, kann heute bis Sassnitz auf Rügen fahren.

Von Lars Grote und Maike Schultz