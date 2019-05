Berlin/Leipzig

Sie lieben es groß. Viel Fläche auf dem Zug. Der Regional- und S-Bahnverkehr zieht regelmäßig Graffiti-Sprüher an. Bundesweit haben Bahnunternehmen deshalb Schäden zu beklagen. Die Züge müssen gereinigt werden und sind solange nicht einsatzfähig. Graffiti-Schwerpunkte sind aus Sicht der Deutschen Bahn Berlin, Hamburg, Halle und Leipzig.

140 U-Bahn-Wagen an einem Tag besprüht

Der Leiter Produktion Region Südost, André Stimmel, sagt zu Graffiti-Fällen im Mitteldeutschen S-Bahnnetz: „Die Großflächigkeit nimmt zu.“ Täter gingen in Gruppen an die Fahrzeuge. Hauptziele seien Züge in Abstellanlagen und Wendebahnhöfen. Unlängst machten Graffiti-Sprüher in Berlin Schlagzeilen: Während eines ganztägigen Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben wurden 140 U-Bahn-Wagen besprüht. Die Reinigung zog sich wochenlang hin.

Bei der Deutschen Bahn insgesamt stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Graffiti-Beschädigungen um rund acht Prozent auf 20 100. Der bundeseigene Konzern zählt nicht nur Graffiti an Zügen dazu, sondern auch an Bahnhöfen und Wänden. Die Kosten für die Beseitigung von Graffiti beliefen sich demnach auf 13 Millionen Euro. Den Gesamtschaden, der durch Vandalismus und Graffiti entstand, beziffert die Bahn auf 38 Millionen Euro. Was Graffiti speziell an Zügen betrifft, so sind die Zahlen nach Angaben der Bundespolizei in Deutschland rückläufig. 2018 wurden 7819 Fälle registriert, mehr als die Hälfte davon im S-Bahnverkehr . 2017 waren es noch rund 8300 Fälle.

Sensoren gegen Dosenklappern

Der Vorstand Produktion DB Regio, Oliver Terhaag, sagt: „Die Auswirkungen von Graffiti bekommen leider auch unsere Fahrgäste zu spüren. Die betroffenen Wagen werden aus der Flotte genommen, so sind dann kürzere Züge unterwegs, die mitunter entsprechend voll werden.“ An Haltepunkten könne es dadurch zu Verzögerungen beim Aus- und Einsteigen kommen, was negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit habe.

Die Bahnunternehmen investieren einiges gegen Graffiti. Einsatzteams der DB Sicherheit legen sich in Bahnhöfen und Rangieranlagen auf die Lauer, um Sprayer zu erwischen. Es gibt laut DB Sensoren, die einen Alarm auslösen, wenn sie Geräusche wie das Schütteln einer Spraydose oder den Sprühstrahl erkennen.

Von Anna Ringle