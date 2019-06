Berlin

Die Hitzewelle 2018 hat nach Schätzung von Experten in Berlin mehrere Hundert Menschen das Leben gekostet. „Im Sommer 2018 starben in Berlin etwa 490 Menschen aufgrund der Hitzeeinwirkung“, schreiben Experten des Robert Koch-Instituts in Berlin. Erhöhte Raten zeigten sich insbesondere bei Menschen über 75 Jahren. Als Risikogruppen gelten auch isoliert lebende, pflegebedürftige, stark übergewichtige, chronisch kranke oder demente Menschen sowie Kleinkinder und Säuglinge. Der Sommer 2018 war der zweitheißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Von MAZonline