Neue Studie - Jungen in Berlin an Pädophile vermittelt: Professor aus Hannover in Netzwerk verstrickt

Der hannoversche Pädagogikprofessor Helmut Kentler vermittelte jahrzehntelang Jungen, unter anderem in Berlin, an Pädophile. Eine Studie deckt jetzt auf, dass er nicht alleine handelte, sondern offenbar Unterstützung von einem Netzwerk von „mitunter mächtigen Männern“ bekam.