In den Berliner Arztpraxen gilt weiter die festgelegte Impfreihenfolge. Anders als etwa in Baden-Württemberg sei die sogenannte Priorisierung nicht aufgehoben, stellte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) klar.

Auch ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigte am Montag auf Anfrage, zunächst sollten die priorisierten Gruppen geimpft werden. Allerdings dürften Haus- und Facharztpraxen seit Montag von der vorgeschriebenen Reihenfolge abweichen, wenn sie ihre Impfdosen nicht für priorisierte Gruppen verbrauchen könnten.

In den Arztpraxen laufen die Telefone heiß

In der Diskussion um das Thema hatte die Berliner KV scharf gegen eine vollständige Aufhebung der Impfreihenfolge protestiert. Aus ihrer Sicht fehlt es den Ärzten an ausreichend Impfstoff, um auch nur die Menschen aus den Vorranggruppen umfassend impfen zu können.

Wie die KV-Sprecherin am Montag sagte, würden Termine weiterhin nach der Prioritätenreihenfolge vergeben. „Viele Arztpraxen werden wahrscheinlich von Anfragen überflutet“, sagte die Sprecherin. Solche Rückmeldungen habe es am Montag in einzelnen Fällen an die KV bereits gegeben. Die Wartelisten in den Praxen für Menschen aus der zuletzt freigegebenen Priorisierungsgruppe 3 seien aber ohnehin lang.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Freitag argumentiert, den Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzten solle mehr Flexibilität gegeben werden. In einem Schreiben von Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz an den Vorstand der KV von Freitag ist die Rede von einer „bedingten Aufhebung der Priorisierung“.

KV: Für den Impfalltag ändert sich nichts

Berlin habe sich entschlossen, von der Priorisierung in den Arztpraxen abzuweichen - im Sinne der Impfverordnung des Bundes. Danach könne von der Reihenfolge abgewichen werden, „wenn dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener Impfstoffe notwendig ist, insbesondere um einen Verwurf von Impfstoffen zu vermeiden“.

Die Sprecherin der KV sagte, das sei den Praxen aber auch schon zuvor möglich gewesen. Für den Impfalltag habe sich nichts geändert. Auch weiterhin sei Geduld nötig, bis ausreichend Impfstoff für alle da sei.

In Berlin wurden bislang 1.669.269 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 12, 2 Prozent der Bevölkerung haben nach Angaben der Gesundheitsverwaltung bereits den vollen Impfschutz, 33,3 Prozent wurden zumindest einmal geimpft.

