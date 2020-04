Berlin

Immer wieder war an die Berliner appelliert worden, sich auch über die Ostertage an die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu halten - laut einer ersten Einschätzung der Polizei haben die Menschen dies am Karfreitag überwiegend getan. Bislang habe die Polizei keine größeren Verstöße registriert, sagte eine Sprecherin am Nachmittag. Wie bei dem schönen Wetter zu erwarten, seien in einigen Grünanlagen viele Menschen unterwegs gewesen. Als Beispiele nannte sie das Tempelhofer Feld, den Schlossgarten Charlottenburg und die Gärten der Welt.

Die Polizei kontrollierte am Freitag deutlich verstärkt. Nach Angaben der Sprecherin waren stadtweit rund 500 Kräfte der Einsatzhundertschaften unterwegs. Dazu kämen etwa 220 Beamte der jeweiligen Polizeiabschnitte, die auch kontrollierten. Die Polizei fahre zudem mit Lautsprecherwagen durch die Straßen und informiere die Menschen mit Durchsagen auf mehreren Sprachen.

Ein dpa-Reporter berichtete, der Görlitzer Park und der Treptower Park seien gut besucht gewesen. Die Menschen hätten diszipliniert gewirkt, einige hätten Schutzmasken getragen. Auch ein Polizeihubschrauber sei geflogen. Gut besucht war auch der Volkspark Wilmersdorf: Dort saßen nach Angaben einer weiteren Reporterin am Nachmittag unweit des Rathaus Schöneberg viele Familien. Kinder spielten mit Fußbällen.

Im Tiergarten hielten sich um die Mittagszeit Spaziergänger und Familien auf, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Es seien aber nicht übermäßig viele gewesen, die Menschen hätten zudem den Mindestabstand bewahrt. Im Mauerpark sei es ebenfalls überschaubar gewesen.

Um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken, müssen Menschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter halten. Gruppen mit mehr als zwei Personen dürfen nicht zusammen spazieren gehen, es sei denn, sie leben in einem Haushalt.

Auch kurz vor den Feiertagen, am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag, hatte die Polizei weiter die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Dabei fertigten die Beamten neun Straf- und 66 Ordnungswidrigkeiten an. Seit dem 14. März registrierte die Polizei bis Freitagmorgen damit insgesamt 1012 Straftaten gegen die Verordnung zur Corona-Eindämmung.

Der Berliner Senat hatte kurz vor Ostern neue Hilfsprogramme angekündigt, mit denen der Mittelstand und die Kultur in der Corona-Krise unterstützt werden sollen. Insgesamt sind dafür 105 Millionen Euro vorgesehen, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag nach der Senatssitzung mitteilten.

Nach den Worten Pops können nun auch Unternehmen mit 11 bis 100 Mitarbeitern, denen Bund und Land bislang Kredite anboten, Zuschüsse bekommen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Diese sollen im Durchschnitt 25.000 Euro betragen, können aber je nach Unternehmen höher oder niedriger ausfallen.

An Kultureinrichtungen sollen Lederer zufolge 30 Millionen Euro fließen, zumeist in Form von Zuschüssen. Unterstützt werden sollen solche Kulturbetriebe, die von bisherigen Hilfen nicht oder nicht ausreichend erfasst sind. Dies soll vor allem solche mit mehr als zehn Mitarbeitern und bis zu zehn Millionen Euro Jahresumsatz betreffen.

Die Zuschüsse von Bund und Land für Kleinstfirmen bis zu zehn Beschäftigten waren auf riesiges Interesse gestoßen. Seit Ende März flossen an mehr als 191.000 Soloselbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen in der Hauptstadt Zuschüsse von zusammen etwa 1,6 Milliarden Euro. Jeder Antragsteller erhielt je nach Betriebsgröße bis zu 15.000 Euro. Über Ostern pausiert das Programm nun nach Angaben der Investitionsbank Berlin ( IBB). Ab Dienstag würden wieder Anträge angenommen.

Unterdessen ermittelt das Berliner Landeskriminalamt in mehreren Fällen wegen Subventionsbetrugs bei Soforthilfen, wie ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage sagte. Es handele sich um eine „höhere einstellige Zahl“ von Verfahren. Angesichts des Ansturms auf die Hilfen, die online beantragt werden müssen, prüfte die IBB Anträge nur stichprobenartig. So wollte sie sicherstellen, dass Firmen schnell geholfen wird, von denen sich viele etwa wegen Zwangsschließung oder wegbrechender Aufträge in ihrer Existenz bedroht sehen.

