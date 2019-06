Berlin

Tausende auf den Straßen Kreuzbergs: Der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen ist am Sonntagmittag an der Ecke Yorckstraße/Großbeerenstraße gestartet. Er soll gegen 21 Uhr am Hermannplatz enden. Angemeldet waren 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern. Hunderttausende Besucher säumen dabei Jahr für Jahr die Straßen.

Politik und Musik

Unter den Gruppen sind neben Tanz- und Musikensembles auch ein Dutzend Gruppen, die sich politischen Themen wie Umwelt-, Frauen- oder Flüchtlingspolitik widmen. 23 Gruppen bestreiten den Straßenumzug dieses Jahr ohne motorbetriebenes Fahrzeug. Stattdessen sollte es Rikschas, Bollerwagen oder Schubkarren geben. Der Umzug wird in diesem Jahr außerdem von zwölf Kameras überwacht – um die Menschenmassen besser zu lenken. Samstag zogen bereits rund 5000 Kinder beim Kinderkarneval durch Kreuzberg.

Zur Galerie Er gilt als Höhepunkt beim Karneval der Kulturen: Zum Umzug am Pfingstsonntag in Berlin haben sich rund 4400 Teilnehmern angemeldet – auch mit politischen Botschaften.

Änderungen im öffentlichen Nahverkehr

Der Karneval der Kulturen hat am Freitag mit einem Straßenfest rund um den Blücherplatz begonnen. Die BVG erhöhte während des Party-Wochenendes die U-Bahn-Takte. In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen allen U-Bahnlinien außer U4 und U55 durchgehend verkehren. Einige Buslinien werden umgeleitet oder verkürzt. Der Karneval findet in Berlin seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt.

Von RND/dpa