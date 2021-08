Berlin/Potsdam

Bund und Länder einigten sich am Dienstag auf eine neue Corona-Maßnahme: Ab dem 23. August gilt in bestimmten Innenräumen einen neue Testpflicht für Ungeimpfte, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Kreis bzw. in der kreisfreien Stadt den Wert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner übersteigt.

Die betroffenen, dann testpflichtigen, Innenräume sind etwa Kinos, Theater oder Innenbereiche in Gaststätten.

Bestehende Test-Regeln in Brandenburg bleiben

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat jedoch bereits am Dienstag angekündigt, an der bereits seit über einem Monat geltenden Brandenburger Regel festzuhalten. Laut aktueller Corona-Verordnung gilt für Angebote wie Kino, Theater oder Innengastronomie eine Testpflicht, sobald an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von 20 überschritten ist.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass dies weiter die richtige Entscheidung ist, um möglichst gut durch die Herbstmonate zu kommen,“ sagte Woidke.

Berlin hat strengere Test-Regeln

Und wie ist es aktuell in Berlin? Dort sind die Regeln zur Zeit strenger als in Brandenburg. Eine Testpflicht für Nicht-Geimpfte bzw. Genesene gilt dort etwa in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 50 Personen, im Kino und Theater – auch bei niedrigen Inzidenzen. Bisher hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller noch nicht darüber geäußert, inwiefern die Regel ab dem 23. August geändert werden soll.

Von MAZonline