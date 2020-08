Weil sich die Protestler bei der ersten Demonstration nicht an die Corona-Schutzverordnungen gehalten haben, wurde die geplante Veranstaltung für den kommenden Samstag verboten. Dagegen haben die Veranstalter nun Klage eingereicht. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich am Freitag.

Klage gegen Demo-Verbot: Entscheidung am Freitag?

