Berlin

Ein Kleinkind ist im Berliner Stadtteil Neukölln von einem Balkon gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Der 15 Monate alte Junge sei am Samstagnachmittag – unbemerkt von seinen Eltern – auf den Balkon der Wohnung gelangt, teilte die Polizei mit. Nach dem Sturz starb er wenig später in einem Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen sollen Gegenstände auf dem Balkon gelegen haben, an denen das Kind hochklettern konnte. Derzeit werde geprüft, ob die Eltern ihre Fürsorge- und Aufsichtspflicht verletzt haben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Von MAZ-online/dpa