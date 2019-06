Berlin

Ein drei Jahre alter Junge ist aus dem Glienicker See gerettet worden. Das kleine Kind musste laut Feuerwehr am Sonntagabend reanimiert werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei kritisch, berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Warum der Junge im Stadtteil Kladow aus dem See gerettet werden musste, war zunächst unklar.

Von RND/dpa