Die Proteste der linken Szene gegen die Räumung der linken Kiezkneipe „Meuterei“ in Berlin-Kreuzberg haben begonnen. Eine Demonstration zog am Donnerstagmorgen mit rund 400 Teilnehmern vom Kottbusser Tor Richtung Reichenberger Straße, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse Agentur sagte.

Bereits in der Nacht brannten laut Polizei acht Autos an vier Orten in Mitte, Prenzlauer Berg, Lichtenberg und Reinickendorf. Vor dem Ordnungsamt Reinickendorf brannten Reifen. Die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Ein Zusammenhang mit den linken Protesten werde geprüft, ein Bekennerschreiber gebe es noch nicht. Das Landeskriminalamt ermittele.

Ein ausgebranntes Auto steht in der Hannoverschen Straße. In der Nacht brannten im Berliner Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge. Unklar ist, ob die Straftaten im Zusammenhang mit der heute anstehenden Räumung einer linken Szenekneipe in Kreuzberg stehen. Quelle: Paul Zinken

Polizei mit rund 1100 Kräften im Einsatz

Am Morgen wurden einige Demonstranten am Kottbusser Tor gestoppt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei wollte in der Stadt mit insgesamt bis zu 1100 Kräften im Einsatz sein. Nach Angaben einer Sprecherin waren zwölf Demonstrationen angemeldet. Vor der Kneipe in der Reichenberger Straße war die Lage am frühen Morgen ruhig.

Nur wenige Demonstranten waren auf der Straße in Kreuzberg zu sehen. Die Polizei hatte Spezialgeräte für die Räumung dabei und war auch auf dem Dach des Nachbarhauses im Einsatz. Im Internet waren zuvor mehrere „dezentrale Widerstandaktionen“ der linken Szene im ganzen Stadtgebiet angekündigt.

Sperrzone um Kneipe eingerichtet

Die Kneipe in der Reichenberger Straße, deren Mietvertrag ausgelaufen ist, soll um 8 Uhr geräumt werden. Seit Mittwochnachmittag hat die Polizei eine Sperrzone um die Kneipe eingerichtet und Absperrgitter aufgestellt, um Blockadeaktionen zu verhindern. Schon am Dienstag hatten mehr als tausend Menschen gegen die geplante Räumung der Kiezkneipe protestiert.

Die Stimmung der Teilnehmer aus der linken und linksradikalen Szene war dort bereits aggressiv, laute Sprechchöre gegen Kapitalismus und die Polizei waren zu hören, wie ein dpa-Reporter am Dienstag berichtete. Immer wieder explodierten Böller, Teilnehmer schossen Raketen ab und zündeten bengalisches Feuer.

„Wir sind unregierbar“, stand auf einem großen Transparent. Andere Transparente forderten „Hände weg von der Rigaer“. Die überwiegend jungen und schwarz gekleideten Demonstranten liefen auch am besetzten und umstrittenen Haus „Rigaer 94“ vorbei. In der Umgebung des Hauses wurde es noch einmal lauter, Böller wurden von den Dächern geworfen.

Die Polizei ist schon die ganze Woche mit einem größeren Aufgebot vertreten. Polizisten mit Helmen begleiten die Aufzüge. Ob es bereits Festnahmen gab, war zunächst nicht bekannt.

