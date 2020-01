Kondomhersteller sammelt Geld für die Rettung der Welt

Berlin

„Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.“ In einem schmissigen Videoclip kündigten unter anderem die Bestseller-Autorin Charlotte Roche, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Online-Kondomhändler Waldemar Zeiler einen der größten „Demokratie-Events“ Deutschlands, wenn nicht gar weltweit an.

Am 12. Juni sollen sich im Berliner Olympiastadion nicht weniger als 90 000 Menschen versammeln, sich dort per Smartphone-Abstimmung auf bestimmte Ziele einigen und dann den Bundestag mit einem Füllhorn an Petitionen bombardieren. „12062020“ heißt die Veranstaltung.

Die Initiatoren der Bewegung versprechen sich viel von diesem Vorgehen. Die Politik könne gar nicht anders, als die Anliegen der in Berlin versammelten basisdemokratischen Masse umgehend in Gesetzesform zu gießen. Vage ist in dem Werbevideo von Klima, Rassismus und Ungerechtigkeit die Rede. Als Beispiel für ihr Erfolgsrezept nennen die Initiatoren die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Binden und Tampons von 19 auf sieben Prozent.

Die dafür notwendige Gesetzesänderung war 2019 durch eine Petition veranlasst worden. An dieser Petition war auch der Online-Kondomhändler „Einhorn“ beteiligt gewesen. Der Chef der Firma, Waldemar Zeiler, ist zugleich einer der Initiatoren der Olympia-Veranstaltung. Zur „Einhorn“-Geschäftsführung gehört auch Elisa Naranjo, die ebenfalls an „12062020“ beteiligt ist. Dass der große Demokratietreff nur ein PR-Format für die Pariser-Firma sein könnte, weisen Zeiler und Naranjo entschieden zurück. Die Organisation des Events liege inzwischen in Händen von Leuten, die nichts mit der Firma zu tun hätten

Dass die basisdemokratische Weltrettung auch kommerzielle Aspekte hat, daraus machen die Protagonisten des Videos keinen Hehl: „Für nur 29 Euro 95 könnt ihr Euer Ticket für die größte Krisensitzung Deutschlands kaufen“, heißt es da. „So billig war die Weltrettung noch nie.“

Inzwischen ist durch Crowdfunding auf der Internetplattform „Startnext“ – vor allem durch den Verkauf der Eintrittskarten – die auf 1,8 Millionen Euro veranschlagte Stadionmiete zusammengekommen. Zufrieden sind die Initiatoren mit dem Erreichten noch nicht. Jetzt fehlten noch 900 000 Euro, die man unter anderem für die Abdeckung des Rasens im Olympiastadion brauche, heißt es auf „Startnext“.

Nachfragen, welche Art von Petitionen sie zur Abstimmung im Stadion vorlegen wollen, beantworten die „12062020“-Macher nicht. Man sei zu sehr mit der Organisation des Events beschäftigt, teilt die zuständige Pressesprecherin Katharina Gail mit.

Wie genau der 12. Juni im Olympiastadion ablaufen soll, wissen die Initiatoren offenbar selbst noch nicht. Bisher „haben wir alle Kräfte in den erfolgreichen Abschluss des Crowdfundings gesteckt“, schreibt Gail.

Der Politikwissenschaftler Fabian Schuppert von der Universität Potsdam sagt zu der geplanten Großveranstaltung: „Prinzipiell ist die Idee, mehr Leute für Politik zu begeistern und vielleicht im Kollektiv etwas zu bewegen, zu begrüßen“, sagt er. Allerdings sieht er auch, dass die Veranstaltung nicht wirklich Raum für basisdemokratische Entscheidungen biete. „Mit 60 000 oder gar 90 000 Leuten in einem Stadion ist es schwierig, eine gemeinsame Meinungsbildung zu befördern.“

Die „Weltrettung“ werde zwar von dem Event kaum ausgehen, „das ist den Veranstaltern aber auch bewusst“, so Schupper weiter. Wenn das Treffen aber keine Eintagsfliege bleiben, könne daraus aber durchaus eine Jugendbewegung entstehen. Dem stehe allerdings entgegen, dass nicht jeder 29,90 Euro für einen Abstimmungsmarathon investieren werde.

Fundamentale Kritik kommt ausgerechnet aus der Zielgruppe des Events. Die beiden Youtuber Wolfgang M. Schmitt und Ole Nymoen kündigen auf ihrem Podcast „Wohlstand für alle“ frei nach Rezo eine „Vernichtung“ dieser Initiative an. Unter anderem führen sie an, dass die Senkung der Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte einen viel längeren Vorlauf hatte als die Initiative „12062020“ zugeben mag. Außerdem sei damals ein relativ kleines Ziel verfolgt worden – nicht zu vergleichen mit umfassenden Anliegen wie Antirassimus oder gar Klimaschutz.

Nazis willkommen? War nur ein Witz!

Vor allem stoßen sie sich an der Zielrichtung der Initiative. Über das ziemlich schwachen Instrument der Petition schmiege man sich an die Herrschenden an. Von revolutionärem Geist, den die Initiative mit ihrem Bezug auf „ Fridays for Future“ für sich behaupten, könne bei einer schlichten Inanspruchnahme gängiger demokratischer Instrumente wohl kaum die Rede sein.

Für Ärger sorgte Anfang des Monats auch ein Interview von Einhorn-Gründer und Mitinitiator Philip Siefer: Beim „Demokratiefest“ seien auch Nazis willkommen, sagte er – wenn sie denn gegen Rassismus seien. Nach dem erwartbaren Shitstorm ruderte Siefer zurück: Sein Versuch, witzig zu sein, sei „verunglückt“ 

Von Rüdiger Braun