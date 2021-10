Lebenserwartung in Berlin und Brandenburg während Pandemie gesunken

Wiesbaden

Die Lebenserwartung in Berlin und Brandenburg ist während der Corona-Pandemie leicht gesunken. Bei Männern lag die durchschnittliche Lebenserwartung 2020 in beiden Ländern 0,6 Jahre niedriger als noch 2019, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervorgeht. In der Hauptstadt lag die Lebenserwartung bei Männern demnach bei 78,1 und in Brandenburg bei 77,5 Jahren.

Ein Rückgang war auch bei den Frauen zu verzeichnen. Dort lag die Lebenserwartung in Berlin 2020 rund 0,4 Jahre niedriger als 2019 und damit bei 83,3. In Brandenburg verringerte sich die Lebenserwartung der Frauen im selben Zeitraum um 0,4 auf 83,5 Jahre.

„Die Lebenserwartung wird selbstverständlich nicht nur durch Covid-19 beeinflusst“, sagte Pavel Grigoriev vom BiB. „Detaillierte Sterbestatistiken zeigen aber, dass Covid-19 in vielen Ländern 2020 einen erheblichen Einfluss auf die Lebenserwartung hatte.“ Im Bundesdurchschnitt sank die Lebenserwartung zwischen 2019 und 2020 um rund 0,3 auf 76,6 Jahre bei Männern und um 0,1 auf 83,3 bei Frauen. Vor der Pandemie sei die Lebenserwartung noch durchschnittlich um 0,1 pro Jahr angestiegen.

Von RND/dpa