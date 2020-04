Berlin

Eine Männerleiche ist in einem Entwässerungsgraben im Berliner Ortsteil Französisch gefunden worden. Passanten hatten die Leiche am Montagabend im Nordgraben in Höhe der Pasewalker Straße entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Obduktion soll Klarheit schaffen

Demnach gab es zunächst aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Zuvor hatte die „B.Z.“ online berichtet.

Von RND/dpa