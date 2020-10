Berlin

Am späten Mittwochabend hat es an dem bis vor kurzem besetzten Haus „Liebig34“ im Berliner Szenekiez Friedrichshain gebrannt. In einem Bereich vor dem Haus loderten die Flammen minutenlang. Die Nachricht von dem Feuer verbreitete sich schnell über die sozialen Netzwerke.

Ein Youtube-Nutzer übertrug den Brand sowie die Löscharbeiten live auf dem Internetstreamingdienst. Aktuell dauern die Löscharbeiten in der Straße noch an. Ein Feuer im Gebäude selbst war auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Mehrere Feuerwehrteams waren gleichzeitig im Einsatz. Quelle: Screenshot Youtube

In der Vergangenheit hatte „Liebig34“ für Schlagzeilen gesorgt, weil die linksradikalen Bewohner des Hauses sich – auch gewaltsam – gegen eine Räumung zur Wehr gesetzt hatten. Bei der Räumung am 9. Oktober war es rund um das besetzte Haus sowie später in anderen Bereichen der Stadt teils zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei war an dem Tag mit 1.900 Beamten im Einsatz.

Von rnd/ hem