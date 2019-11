Berlin

Bei einem Einsatz nach einem Brand hat eine Polizistin in Berlin-Lichtenberg am Samstag einen Mann durch einen Schuss schwer verletzt. Der Obdachlose musste an der Schulter operiert werden, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Zu dem Vorfall kam es, nachdem die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Gelände mit einem leerstehenden Gebäude in der Wollenberger Straße in Alt-Hohenschönhausen gerufen wurde. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Auf dem Gelände befanden sich nach Polizeiangeben vier Obdachlose, die aufgefordert wurden, das Gebäude zu verlassen.

Mann hatte Messer in der Hand

Drei Menschen folgten der Aufforderung. Der Vierte hatte ein Messer in der Hand, so die Polizei. Dieses habe er nicht fallen gelassen. Daraufhin habe die Polizistin den Schuss abgegeben. Der Mann wurde an der Schulter getroffen.

Die Mordkommission ermittelt. Das sei in diesen Fällen üblich, sagte eine Sprecherin. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

