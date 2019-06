Berlin

Ein Mann ist in Berlin-Wedding mit Holzlatten zu Boden geschlagen und schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war am Samstagabend kurz vor Mitternacht mit seinem neunjährigen Sohn zu Fuß in der Lindower Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dort sei er von zwei Männern mit Holzlatten attackiert worden. Nachdem der Mann zu Boden fiel, sollen die Angreifer weiter auf ihn eingeschlagen haben.Sie flüchteten erst, als Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden.

Das 33-jährige Opfer konnte den alarmierten Beamten den Namen von einem der mutmaßlichen Angreifer nennen. Die Sicherheitskräfte durchsuchten die Wohnung des 29-Jährigen und nahmen ihn fest.

Der Angegriffene kam mit schweren Kopf-, Rücken und Armverletzungen in ein Krankenhaus. Sein Sohn wurde nicht verletzt. Die weiteren Hintergründe zur Tat waren nach Polizeiangaben zunächst noch unklar. (dpa)

Von MAZ-online