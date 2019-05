Berlin

Mit Live-Musik hat im Berliner Villenviertel Grunewald eine 1. Mai-Veranstaltung linker Gruppen begonnen. Mehrere Hundert Menschen nahmen laut Beobachtern an dem Protest teil, der im Vorfeld als satirische Aktion bezeichnet wurde. Bands spielten auf mehreren mobilen Bühnen, auch Familien mit Kindern waren bei frühlingshaftem Wetter auf der Straße.

Im Laufe des Nachmittags war zudem ein Umzug mit Wagen geplant. Auf einem der Lkws war zu lesen: „Kapitalisten enteignen“. Auf den Plakaten stand unter anderem „Burn Bratwurst not Porsche“. Ein Teilnehmer der Aktion sagt: „Die gehen uns auf den Keks, jetzt gehen wir denen auf den Keks.“ Die Stimmung war laut Polizei friedlich und ausgelassen. „Alles sehr entspannt“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Im vergangenen Jahr waren am 1. Mai rund 3000 Demonstranten durch Grunewald gelaufen. Die Polizei gab später an, es habe 82 Fälle von Sachbeschädigungen gegeben. 700 Polizisten waren im Einsatz. Nach der Absage des Festes „MyGörli“ im Görlitzer Park laden die Veranstalter nun in diesem Jahr zum „Stadtteilfest MyGruni“.

Walpurgisnacht verlief friedlich

Bei der traditionellen Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB) in Berlin waren zuvor am Mittwochmorgen rund 8000 Teilnehmer aus Richtung Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor gelaufen, wie eine Sprecherin sagte. Dort war für den Mittag eine Kundgebung geplant. Unter dem Motto „ Europa. Jetzt aber richtig!“ hatte die Gewerkschaft zu der Veranstaltung aufgerufen.

Die Nacht zum 1. Mai ist in Berlin größtenteils friedlich verlaufen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte, sei es in der Walpurgisnacht „weitestgehend störungsfrei“ geblieben. Am Dienstagabend hatten weit mehr als tausend Menschen im Wedding gegen steigende Mieten demonstriert.

Am Abend Demo in Friedrichshain

Mit einem Großaufgebot von knapp 5500 Polizisten sollen am Mai-Feiertag in der Hauptstadt Demonstrationen und Straßenfeste gesichert werden. Die Hauptstadt-Polizei wird dazu von Beamten aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei unterstützt. Am Abend gibt es wieder die linksradikale „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“. Erwartet werden einige Tausend Teilnehmer.

Diesmal wollen sie nicht durch Kreuzberg, sondern durch Friedrichshain laufen. Die Polizei hat Gewaltausbrüche nicht ausgeschlossen. Nach der traditionellen, abendlichen Demonstration mit teilweise mehr als 10.000 Teilnehmern gab es früher oft Zusammenstöße zwischen Randalierern und der Polizei. In den vergangenen Jahren gingen die Zwischenfälle aber zurück.

