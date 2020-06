Berlin

Ein Wohnblock in Berlin-Neukölln mit vermutlich mehreren Hundert Bewohnern ist wegen 54 Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden. Die genaue Bewohnerzahl sei unbekannt, sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke ( CDU). „Ich habe keine Idee, wie viele Menschen dort tatsächlich leben“, so Liecke. Wie sich die Menschen in dem Wohnblock ansteckten, sei noch unklar. Das Bezirksamt Neukölln will am Dienstagmittag weitere Details bekanntgeben. Einer der Infizierten, der Pfarrer einer Pfingstgemeinde, muss nach RBB-Informationen im Krankenhaus behandelt werden.

In dem betroffenen Wohnblock leben laut Stadtrat Liecke Bewohner zumeist in größeren Familien. Bekannt geworden sei das „erhöhte Infektionsgeschehen“ durch Infektionen bei zwei Schulkindern und die anschließende Nachverfolgung der Kontakte. Die Quarantäne für das Wohnhaus war bereits am Samstag verordnet worden.

Der Wohnblock in der Harzer Straße liegt im nördlichen Neukölln nahe dem S-Bahn-Ring zwischen Treptow und der Sonnenallee.

