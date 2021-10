Die Situation an der Grenze zu Polen ist weiterhin unübersichtlich. Stationäre Kontrollen sind dennoch erst einmal nicht geplant. Allerdings soll jetzt über neue Maßnahmen beraten werden.

In der Übergangszeit nach der Wahl sind Entscheidungen von großer Tragweite heikel. Wohl auch deshalb will Innenminister Seehofer zur Situation an der Grenze zu Polen jetzt keine einsame Entscheidung treffen. Stationäre Kontrollen sind erst einmal nicht geplant. Quelle: Patrick Pleul