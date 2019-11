Potsdam

Wegen eines Oberleitungsschadens zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und dem Berliner Bahnhof Wannsee ist es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Die Bahn teilte mit, dass es auf den Regionalbahnlinien RE1, RE7, RB21 und RB22 zu Verspätungen und Ausfällen kommen kann; bis zu 20 Minuten Wartezeit avisierten die elektronischen Anzeigetafeln. Pendlern wurde empfohlen, ab Potsdam Hauptbahnhof die S-Bahn S7 zu nutzen.

Bahn-Verspätungen in Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Linie S7 fährt wieder normal

Die Linie S7 war ebenfalls gestört. Ein Notfalleinsatz am Gleis in Marzahn verhinderte die Fahrt zwischen Friedrichsfelde Ost und Ahrensfelde. Die Bahn hatte zwischen den beiden Haltestellen die Straßenbahnlinien M17, M26, M37, M8 (mit Umstieg an der Haltestelle Allee der Kosmonauten/Rhinstraße) und die M6 (mit Umstieg an der Haltestelle Landsberger Allee/Rhinstraße) empfohlen.

Nun nimmt die Linie wieder ihren normalen Betrieb auf. Allerdings kann es zu vereinzelten Zugausfällen kommen.

Von RND/nis