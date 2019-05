Berlin

Am Berliner Flughafen Tegel ist es am Montag offenbar zu größeren Problemen bei der Passagier-Abfertigung gekommen. In den sozialen Netzwerken veröffentlichten Passagiere Bilder von langen Schlangen im Terminal C.

„Und weit und breit kein Personal, das Ordnung ins Chaos bringt“, schrieb Twitter-Nutzerin Friederike Sittler. Die Schlange ziehe sich einmal quer durch das Abfertigungsgebäude. Da helfe es auch nichts, zwei Stunden früher da zu sein.

Wie die Berliner Morgenpost berichtete, entschuldigte sich die Crew eines Flugzeugs bei den Passagieren. 50 Mitarbeiter des Bodenpersonals hätten sich am Morgen krank gemeldet. Der Flughafen verwies darauf, dass für die Sicherheitskontrollen die Bundespolizei zuständig sei.

Die Bundespolizei bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass es „aufgrund einer Reihe von kurzfristigen Krankmeldungen durch Luftsicherheitsassistenten zu einem Personalengpass des Dienstleistungsunternehmens am Flughafen Berlin-Tegel“ komme. „Dies hat Auswirkungen auf die Besetzung der Luftsicherheitskontrollstellen. Erste Flugverspätungen sind aufgetreten.“

Intensive Abstimmungen

Die Bundespolizei führe derzeit „intensive Abstimmungen“ und Gespräche mit dem zuständigen Dienstleistungsunternehmen, um eine schnelle Lösung zu erreichen. Bei dem Dienstleister handelt es sich um das Sicherheitsunternehmen Securitas.

Unternehmenssprecher Bernd Weiler sprach von einer „ungewöhnlich hohen Zahl an Krankmeldungen“, von dem das Unternehmen am Montag überrascht worden sei. Gerade montags sei das Verkehrsaufkommen auch noch höher, so Weiler. Es gebe zwar in der Personalplaner gewisse Puffer, aber die seien kurzfristig aufgebraucht.

Securitas will nun prüfen, ob vorübergehend Mitarbeiter vom Flughafen Schönefeld nach Tegel geholt werden können. Außerdem will man Kollegen fragen, ob sie ihren Urlaub verschieben können. „Unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, dass sich die Situation wieder normalisiert und wie die normalen Abfertigungszeiten wieder sicherstellen können“, sagte Weiler.

Tegel gilt als völlig überlastet. Immer wieder kommt es dort zu Problemen bei der Abfertigung. Zuletzt hatten sich die Passagiere zu Beginn der Osterferien in Geduld üben müssen.

