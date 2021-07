Berlin

Der Personalrat der Berliner Gesundheitsverwaltung und der Hauptpersonalrat des Landes haben in einem Brandbrief schwere Vorwürfe gegen Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) erhoben. Darüber berichtet der RBB, der aus dem vierseitigen Brief zitiert.

Die Senatorin habe sich gegenüber Beschäftigen „respektlos und unangemessen“ verhalten, heißt es darin. Den Zustand des Corona-Krisenstabes in der Gesundheitsverwaltung beschreiben die Personalvertreter als desolat: „Die Pandemie ist leider noch lange nicht am Ende, der Krisenstab schon.“

Verantwortung dafür trügen die Gesundheitssenatorin und ihre Staatssekretärin Barbara König. In dem Brief ist von „Problemen mit spontanen Wutausbrüchen und persönlichen Anfeindungen gegenüber Beschäftigten“ die Rede.

Extrem viele Überstunden – Corona-Krisenstab ist „ausgelaugt“

Seit Anfang Mai 2020 seien in erheblichem Umfang Überstunden, Rufbereitschaften und Dienste an Sonn- und Feiertagen angefallen. „Jetzt ist der Krisenstab ausgelaugt und steckt selbst in der Krise.“ Die Gesundheitsverwaltung sei mit 448 Beschäftigten vergleichsweise klein und in der Corona-Ausnahmesituation auch nicht durch Kräfte aus anderen Verwaltungen unterstützt worden, beklagen die Personalräte.

Adressaten des Briefes sind die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus, die Gewerkschaft Verdi und die Gewerkschaft kommunaler Landesdienst.

Dilek Kalayci ist seit Ende 2016 Gesundheitssenatorin. Im September wird sie nicht erneut für das Abgeordnetenhaus kandidieren. Für den Personalrat ist das immerhin eine gute Nachricht.

