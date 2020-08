Berlin

Mehr als 4000 Menschen haben bis zum Sonntag eine Online-Petition gegen einen möglichen Abschuss eines Wildschweins am Berliner Teufelssee unterstützt. Eine Bache und zwei Frischlinge hatten sich dort kürzlich eine kuriose Verfolgungsjagd mit einem nackten Mann geliefert. Die Bilder dieser Szene verbreiteten sich auch über Berlin hinaus. Die „ Wildsau vom Teufelssee hat es verdient zu überleben“, heißt es in der Petition. Die Verfasserin verweist darauf, dass das Tier seinen Lebensraum friedlich mit Menschen teile.

Die Petition, die sich an das Forstamt Grunewald richtet, wurde allerdings erstellt, bevor das Berliner Landesforstamt berichtigte, dass eine gezielte und schnelle Tötung des Tieres nicht geplant ist.

Haltet den Dieb: Wildschweinjagd am Teufelssee. Quelle: Adele Landauer

Stattdessen will das Landesforstamt die Tiere nur sehr genau im Blick behalten, wegen möglicher Risiken für Menschen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie in der im Oktober beginnenden Jagdsaison geschossen werde. Jedes Jahr würden in Berlin 1000 bis 2000 Wildschweine geschossen.

Die Wildschweine vom Teufelssee fallen laut den Berliner Forsten durch extreme Distanzlosigkeit und Zutraulichkeit auf. Bilder zeigten kürzlich, wie ein nackter Mann auf einer Wiese der Bache und zwei Jungtieren hinterherrennt. Das Tier, das wohl auf Nahrungssuche war, hatte eine Tüte im Maul, die dem Mann gehörte. Darin soll sich ein Laptop befunden haben.

