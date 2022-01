Prozess gegen Berliner Clanchef: Weitere Rapper als Zeugen

Im Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. und drei seiner Brüder hat sich am Mittwoch der Berliner Rapper Ali Bumaye geäußert. In der Verhandlung geht es um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von Rapper Bushido. Auch Musik-Kollege Fler sollte befragt werden – der wurde jedoch nicht in das Gerichtsgebäude gelassen.