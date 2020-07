Berlin

Der Hauptstadt steht ein Wochenende mit zahlreichen Demonstrationen bevor. Etwa 3000 Teilnehmer sind laut Polizei für eine Kundgebung auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor (ab 14 Uhr) angemeldet. Die Teilnehmer wollen sich für Frieden, Meinungsvielfalt und Demokratie stark machen.

Für die größte Kundgebung in Berlin am Samstag haben die Veranstalter rund 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Initiative „ Querdenken 711“ will demnach auf der Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Yitzhak-Rabin-Straße unter dem Motto „Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit“ demonstrieren (ab 15.30 Uhr).

Anzeige

Verdi spricht von „hoher Gewaltbereitschaft“

Diese Kundgebung erfüllt die Gewerkschaft Verdi mit Sorge. Jörg Reichel, beim Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg zuständig für den Fachbereich Medien, sagte: „Wir rechnen am Wochenende mit einer hohen Gewaltbereitschaft auf Seiten der Teilnehmer der rechten Demonstration.“

Weitere MAZ+ Artikel

In Berlin sei seit Monaten eine Gruppe von bis zu 20 rechtsextremen Aktivisten und Youtubern unterwegs, die sich bei Demos zumeist „mit gefälschten Presseausweisen“ Zugang zu den Sperrbereichen verschafft und dort Journalisten, Fotografen und Kamerateams „bedrängt, genötigt und zum Teil körperlich angegriffen“ hätten.

Reichel kritisiert, die Polizei sei in der Vergangenheit wiederholt zu spät dazwischen gegangen, um die Medienvertreter zu schützen. „Wir erwarten von der Polizei am Wochenende einen effektiven Schutz und Unterstützung von Journalisten und kein Zuschauen und Abwarten".

Polizei zeigt Hildmann die Rote Karte

Eine für Samstag angemeldete Demonstration des Verschwörungspredigers Attila Hildmann ist unterdessen von der Versammlungsbehörde der Berliner Polizei verboten worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Inneres mit. „Es besteht für die am 25. Juli angemeldete Versammlung die erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass es erneut zu strafbaren Äußerungen während der Versammlung kommen wird“, hieß es zur Begründung. Die Verbotsverfügung sei Hildmann am Donnerstag zugestellt worden.

Attila Hildmann redet sich vor dem Reichstag in Rage. Quelle: imago images

Gegen Hildmann laufen in Berlin und Brandenburg mehrere Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Bei einer Kundgebung des in den Rechtsextremismus abgedrifteten Vegankochs war Ende Juni ein Presseteam des Jüdischen Forums attackiert worden, das die Demo dokumentieren wollte. Hildmann ging einen Kameramann mit den Worten an: „Wir werden eure Namen finden und dann gucken wir mal weiter.“ Hier ist das Beweisvideo, das die Kollegen gedreht haben.

Schläge für ein Team von Spiegel TV

Unterdessen hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) den Angriff auf ein Kamerateam bei Anti-Corona-Protesten an der B 96 in Ostsachsen scharf verurteilt. „Zum wiederholten Mal müssen wir mit ansehen, dass Kollegen bei einer Kundgebung angegriffen werden“, erklärte die Vorsitzende des DJV-Landesverbandes Sachsen, Ine Dippmann. „Wir können nur immer wieder betonen: Sie machen dort ihre Arbeit!“, fügte sie hinzu.

„ Spiegel Online“ hatte berichtet, dass am vergangenen Sonntag ein Team von Spiegel TV während der Dreharbeiten an der B 96 angegriffen wurde. Dabei soll mindestens ein Mitglied des Teams von einem Angreifer mit der Faust geschlagen worden sein. Das Team hatte im öffentlichem Raum Aufnahmen von den Demonstranten gemacht – nach Auffassung des DJV völlig zu Recht.

Von Thorsten Keller