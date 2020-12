In Berlin-Neukölln startet am Samstagmorgen eine Fahrraddemo, bei der 250 angemeldete Teilnehmer gegen den Ausbau von Autobahnen und für die Einhaltung der Pariser Klimaziele demonstrieren.

