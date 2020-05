Potsdam

Für alle, die gerne ins Grüne fahren, hat die MAZ jetzt einen neuen Service: Mit dem kostenlosen Newsletter „Raus aufs Land“ nehmen wir Sie ab sofort jede Woche mit auf eine Reise durch Brandenburg. Wo sind idyllische, aber menschenleere Radwege? Welche Strandbäder haben jetzt schon geöffnet? Bei welchen märkischen Bauern kann man Erdbeeren pflücken – und wo bekommt man das beste Schnitzel mit Spargel?

Diesen Fragen widmen wir uns nicht mehr nur im Lokalteil Ihrer gedruckten Zeitung und auf MAZ Online, sondern auch in einer E-Mail – immer donnerstags, wenn Sie Ihr Wochenende planen. Egal, ob Sie zu den gestressten Städtern gehören, die sich gerne auf dem Land erholen, oder ob Sie hier leben und einfach nur Inspiration für neue Ausflüge suchen: Wir möchten Ihnen zeigen, wo es in Brandenburg am schönsten ist, und was es abseits der bekannten Orte zu entdecken gibt.

Anzeige

Mit persönlich ausgewählten Radtouren und Geheimtipps, kulinarischen Empfehlungen und den spannendsten Terminen für das Wochenende in Ihrer Region. Registrieren Sie sich jetzt für „Raus aufs Land“ und Sie erhalten die erste Ausgabe pünktlich vor Pfingsten in Ihr Mail-Postfach. Dafür brauchen Sie lediglich auf der unten verlinkten Seite Ihre E-Mail-Adresse einzutragen und im Anschluss auf den Bestätigungslink zu klicken, den wir Ihnen zusenden. Wir freuen uns auf Sie! Jetzt kostenlos anmelden unter: freizeit-newsletter.maz-online.de

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Maike Schultz