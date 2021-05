Rauchsäule über Berlin: Großbrand in Lagehalle ausgebrochen

Berlin-Johannisthal

Am Freitagabend ist die Berliner Feuerwehr mit etwa 90 Einsatzkräften bei einem Großbrand in Berlin-Johannisthal im Einsatz. Die Rauchsäule ist weithin über der Stadt sichtbar. Laut Feuerwehr Berlin sei das Dach einer leerstehenden Lagerhalle in Brand geraten.

Durch das Feuer kommt es besonders im Süden und Süd-Osten von Berlin zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr ruft dringend dazu auf, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Zusätzlich sollen Fenster und Türen geschlossen und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Mehr in Kürze

Von pas/RND