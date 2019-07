Berlin

Mehr als 200 Menschen haben nach Polizeiangaben für den Erhalt eines Kiezladens in Berlin-Kreuzberg demonstriert. Während der Kundgebung am Donnerstagabend war die Oranienstraße teilweise gesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Dem Spätkauf drohe eine Zwangsräumung, teilte die Nachbarschaftsinitiative „Bizim Kiez“ mit. Seit zwei Jahren streiten die Inhaber des Geschäfts demnach mit der Eigentümerfirma über eine Mieterhöhung.

Spätis dürfen Sonntags nicht öffnen

In Kreuzberg demonstrieren immer wieder Nachbarschaftsinitiativen und Anwohner gegen die Schließung von kleinen Geschäften wegen zu teurer Mieten.

Nach einem Gerichtsurteil zufolge müssen die Spätshops auch an Sonntagen grundsätzlich geschlossen bleiben. „Berliner „Spätis“ sind typischerweise allgemein und unspezifisch auf die Versorgung der näheren Umgebung und nicht auf den spezifischen Bedarf von Touristen ausgerichtet“, teilte das Verwaltungsgericht Berlin am Mittwoch nach einer entsprechenden Entscheidung mit. „Deswegen dürfen sie weiterhin sonntags grundsätzlich nicht öffnen.“ Das Urteil hatte das Gericht bereits Ende Mai gesprochen.

Von RND/dpa