Berlin

Die Berliner Ringbahn fährt seit dem frühen Montagmorgen wieder durch. Nach einigen Testfahrten sei die Strecke wieder freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die S-Bahnlinien 41, 42, 8 und 85 können damit wie geplant wieder regelmäßig fahren.

Zuvor hatten Fahrgäste zwischen den Haltestellen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße auf einen Ersatzverkehr umsteigen müssen. Der Streckenabschnitt war seit Anfang Mai in beide Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt gewesen.

Die Deutsche Bahn rechnet in diesem Jahr mit rund 6400 Baustellen in Berlin und Brandenburg. Die Kosten würden sich auf 522 Millionen Euro belaufen. 2017 gab es in den beiden Bundesländern laut der Bahn etwa 6250 Baustellen.

Von MAZonline/dpa