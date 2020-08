Berlin

Am Donnerstagmorgen ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) nach Berlin-Tempelhof ausgerückt. Die polizeilichen Maßnahmen in einer Wohnung in der Dudenstraße dauern nach Angaben einer Polizeisprecherin weiter an. Zunächst berichtete die „B.Z“ von dem Einsatz. Die Hintergründe sind noch unklar.

Von RND/dpa