Die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ist neue Regierende Bürgermeisterin in Berlin. Die 43-Jährige erhielt im Abgeordnetenhaus 84 von 139 Stimmen und führt nun einen rot-grün-roten Senat.

Sie wurde in geheimer Abstimmung mit 84 Ja-Stimmen bei 52 Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen und einer ungültigen Stimme gewählt. Unter den 139 anwesenden Abgeordneten waren aber Auskunft der Fraktionen 87 Parlamentarier aus dem Regierungslager.

Giffeys Vater und ihr Bruder haben eine Kfz-Werkstatt in Brandenburg

Bei der Wahl waren am Dienstag mehrere Familienmitglieder der Politikerin anwesend. Auf einer Besuchertribüne des Abgeordnetenhauses verfolgten Vater Wolfgang Süllke, Bruder Wolfram Süllke und Giffeys Sohn das Prozedere im Plenum. „Ich bin sehr stolz auf meine Tochter“, sagte der 67-jährige Wolfgang Süllke, der in Briesen (Oder-Spree) lebt, der Deutschen Presse-Agentur. „Sie kommt aus einer Handwerkerfamilie und hat schon so viel erreicht“.

Die beiden Süllkes betreiben in Briesen eine Autowerkstatt. Ihre bekannte Tochter beziehungsweise Schwester treffen sie regelmäßig, wie beide erzählen. Der Sohn der Politikerin geht in Berlin zur Schule. „Ich bin zum ersten Mal im Abgeordnetenhaus“, sagte der Siebtklässler der dpa. „Mir gefällt es. Ich bin stolz auf meine Mutter und zufrieden.“

Zuvor hatten SPD, Grüne und Linke am Dienstagmorgen den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Elf Spitzenpolitiker der drei Parteien, darunter die SPD-Landesvorsitzende und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, setzten in der Staatsbibliothek Unter den Linden ihre Unterschriften unter das Regierungsprogramm. Es soll Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren sein.

Nach Giffeys Wahl ist die Amtsübergabe im bisherigen Amtszimmer von Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus geplant. Müller, seit 2014 Regierender Bürgermeister, ist in den Bundestag gewechselt.

Danach sollen die zehn Senatorinnen und Senatoren ernannt und vereidigt werden. Die drei Parteien regieren seit 2016 in der Hauptstadt. Bei der Abgeordnetenhauswahl Ende September wurde die SPD stärkste Partei vor den Grünen, der CDU und den Linken.

Das sind die neuen Senatorinnen und Senatoren in Berlin

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen: Andreas Geisel (55/SPD). Zuletzt Innensenator. Geisel kennt die Themen, für Stadtentwicklung war er schon von 2014 bis 2016 zuständig.

Inneres, Digitalisierung und Sport: Iris Spranger (60/SPD).

Wirtschaft: Stephan Schwarz (56/parteilos). Der frühere Präsident der Handwerkskammer Berlin leitet die Gebäudereinigungsfirma GRG, ein Familienunternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten, und geht auf Vorschlag der SPD in die Politik.

Bildung, Jugend und Familie: Astrid-Sabine Busse (64/SPD). Sie bringt Expertise mi – seit rund drei Jahrzehnten arbeitet Busse als Schulleiterin.

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: Bettina Jarasch (53). Sie war Grünen-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl.

Finanzen: Daniel Wesener (46/Grüne) hat sich als Haushaltsexperte der Berliner Grünen schon zuvor mit dem Thema beschäftigt.

Wissenschaft und Gesundheit: Ulrike Gote (56/Grüne). Sie war bisher Gesundheitsdezernentin in Kassel.

Integration, Arbeit und Soziales: Katja Kipping (43) ist als Bundesvorsitzende der Linke bekannt geworden.

Justiz: Lena Kreck (40) war zuletzt Hochschulprofessorin in Berlin und übernimmt das Ressort auf Vorschlag der Linken.

Kultur: Klaus Lederer (47/Linke) behält das Ressort, das er seit 2016 leitet.

