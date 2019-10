Seit 2015 rund 70 Tuberkulose-Diagnosen in Berlins Gefängnissen

Ein Arzt zeigt einen Tuberkulose-Fall anhand eines Röntgenbildes in seinem Büro im Tuberkulosezentrum. In Berliner Gefängnissen sind in den vergangenen vier Jahren 71 Tuberkulose-Erkrankungen bei Aufnahme-Untersuchungen diagnostiziert worden. Quelle: Gregor Fischer/dpa