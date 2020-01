Berlin

Die Berliner Feuerwehr ist in der Silvesternacht 1523 Mal im Einsatz gewesen. Das war deutlich häufiger als im Jahr zuvor mit 1448 Einsätzen. Zwischen 19.00 und 6.00 Uhr wurden die Feuerwehrleute allein 617 Mal zu Bränden gerufen, wie die Feuerwehr am Neujahrsmorgen mitteilte. Auch diese Zahl lag deutlich höher als in der Silvesternacht 2018/19 mit 432 Bränden. Rettungskräfte halfen in 806 Fällen, 940 waren es im Jahr davor. Hinzu kamen 100 sonstige Einsätze. Laut Feuerwehr gab es nach den bisherigen Erkenntnissen 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte, das waren weniger als Silvester vor einem Jahr, als 49 Übergriffe gezählt wurden. In diesem Jahr wurden nach Feuerwehrangaben drei Einsatzkräfte verletzt.

Schüsse in die Luft

Dennoch kam es nach Angaben der Feuerwehr teilweise zu gefährlichen Angriffen auf Einsatzkräfte und -fahrzeuge, 20 Mal mit Böllern oder Raketen. Die Gefährlichkeit der Angriffe habe zugenommen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Mittwoch.

Auch auf der Autobahn 100 warfen Unbekannte mit Böllern. „Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm befinden sich Personen an/auf der Autobahn“, twitterte die Polizei am Abend. In Neukölln schossen junge Männer schwere Böller mit einer Steinschleuder quer über die befahrene Sonnenallee. Andere feuerten mit Schreckschusspistolen in die Luft.

Schreckschusswaffen in Charlottenburg und Schöneberg

Am Alexanderplatz schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten. Zuerst habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen, teilte die Polizei via Twitter mit. Als die Polizeibeamten sich ihm daraufhin näherten, habe er mehrfach auf die Einsatzkräfte geschossen. Er wurde festgenommen. Ähnlich Vorfälle mit Schreckschusswaffen meldete die Polizei auch aus Charlottenburg und Schöneberg.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde eine Frau gegen 19.00 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz sexuell belästigt. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde vom Sicherheitspersonal der BVG festgehalten und der Polizei übergeben. Am Alexanderplatz und auf der Festmeile vor dem Brandenburger Tor wurden laut der Polizei in der Nacht vier Frauen belästigt. In allen Fällen konnte jeweils ein Verdächtiger festgenommen werden.

1346 Feuerwehrleute in Dienst

Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr in der Silvesternacht 1346 Einsatzkräfte in Dienst, davon 857 Angehörige von der Berufsfeuerwehr und 489 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr.

Allein an der Festmeile am Brandenburger Tor gab es zwei temporäre Feuerwachen und sechs Sanitätsstellen des Deutschen Roten Kreuzes. Dort waren die Hilfeleistungen des Sanitätsdienstes 134 Mal gefragt, 15 Personen wurden in Kliniken transportiert, im gesamten Stadtgebiet wurden 33 Personen mit Verletzungen behandelt, die durch Böller und Raketen verursacht worden waren.

Positive Bilanz für Verbotszonen

Erstmals in diesem Jahr gab es Böller-Verbotszonen am Alexanderplatz und in Schöneberg rund um die Pallasstraße. Polizeisprecher Thilo Cablitz zog nach Mitternacht eine positive Bilanz für die beiden Bereiche. „Unsere Maßnahmen haben da gegriffen.“

Etliche Einsätze wegen Körperverletzung

In Moabit wurde eine Frau durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, hörte die Frau nichts mehr und erlitt leichte Verbrennungen. In Mariendorf wurden laut Polizei außerdem Rettungsdienstmitarbeiter mit Böllern beworfen.

Im Wedding sprühten mehrere Menschen Reizgas auf die Straße, in Neukölln wurden Mülltonnen und brennende Autoreifen auf die Straße geworfen. Die ganze Nacht über wurde die Polizei in der Hauptstadt außerdem zu etlichen Einsätzen wegen Körperverletzungen und anderer Straftaten gerufen.

435 Polizei-Tweets in der Nacht

Zuvor waren bereits Angriffe auf Feuerwehrleute in Kreuzberg gemeldet worden. Hier wurde auch ein Bus der BVG beschossen - eine Frontscheibe wurde dabei demoliert. Im Wedding sprühten mehrere Menschen Reizgas auf der Straße, in Neukölln wurden Mülltonnen und brennende Autoreifen auf die Straße geworfen. Die ganze Nacht über wurde die Polizei in der Hauptstadt zu etlichen Einsätzen wegen Böllerwürfen, Körperverletzungen und anderen Straftaten gerufen.

Auch auf Twitter war die Berliner Polizei in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Insgesamt 435 Tweets gab es mit dem Hasthtag #welcome110, wie die Polizei am frühen Neujahrsmorgen auf Twitter mitteilte. Darunter waren beispielsweise Tweets zu Jugendlichen, die in Charlottenburg mit Schreckschusswaffen schießen, zu einem Mann mit Falschgeld vor einem Club in Wilmersdorf, zu einem Verletzten, der in Kreuzberg aus einer Wohnung mit einer Rakete beschossen wurde oder zu einer Prügelei an einer Tramhaltestelle in Friedrichsfelde.

Von MAZ Online