Potsdam/Berlin

Nicht zu kalt und nicht zu warm - wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, wird das Wetter an diesem Wochenende freundlich. Die Temperaturen klettern demnach am Sonnabend auf maximal 21 Grad. Dabei weht nur ein schwacher bis mäßiger Wind. Nur im Norden Brandenburgs könnte es am Nachmittag nicht schaden für unterwegs einen Regenschirm einzupacken. Einzelne leichte Schauer sind dort möglich, heißt es. Nachts sinken die Temperaturen laut DWD auf 10 bis 6 Grad.

Am Sonntag steht einem gemütlichen Spaziergang oder Ausflug nichts im Wege. Laut DWD soll es trocken und heiter bis wolkig bleiben. Auch am Sonntag werden angenehme 20 bis 22 Grad erreicht, bei schwachem bis mäßigem Wind. In der Nacht werden für Berlin und Brandenburg keine Schauer erwartet.

Im Laufe der Woche soll es wärmer werden

Ab Montag soll es dann - was die Temperaturen betrifft - wieder etwas sommerlicher werden. Nach Informationen des DWD könnten am Montag bis zu 25 Grad erreicht werden und am Dienstag sogar 28 Grad.

Von MAZonline