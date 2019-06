Potsdam

Ferienzeit ist Stauzeit. Das gilt auch in diesem Jahr wieder, wenn am Donnerstag in Brandenburg und Berlin die Sommerferien beginnen. Wo Autofahrer besonders viel Geduld brauchen, zeigt eine Übersicht der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Grundsätzlich rechnen die Verkehrsexperten der VIZ mit zwei Reisewellen. Sowohl am Mittwoch (19. Juni) als auch am Freitag (21. Juni) müssen sich Autofahrer demnach auf umfangreiche Staus auf den Stadtautobahnen und den Umleitungen einstellen.

Hier müssen sich Autofahrer auf längere Wartezeiten einstellen

Insbesondere sei mit Einschränkungen auf Brandenburgs Autobahnen zu rechnen:

A111 im Bereich des Autobahnkreuzes Oranienburg

A114 im Bereich des Dreiecks Pankow

A10 (Nördlicher Berliner Ring) zwischen Oberkrämer und Mühlenbeck

A11 zwischen den dem Kreuz Uckermark und der Landesgrenze

und der Landesgrenze A10 (Östlicher Berliner Ring) in Richtung Dreieck Barnim zwischen dem Dreieck Spreeau und Erkner

A12 zwischen Briesen und Frankfurt(Oder)

A13 Zwischen Mittenwalde und Groß Köris

und A10 (Südlicher Ring) zwischen Dreieck Nuthetal und Ferch sowie zwischen Dreieck Werder und Dreieck Potsdam

A9 zwischen Beelitz und Brück

und A2 hinter dem Dreieck Werder sowie zwischen Brandenburg und Wollin

und A24 zwischen Dreieck Havelland und Fehrbellin , sowie zwischen Neuruppin-Süd und Neuruppin und hinter dem Dreieck Wittstock

Fronleichnam sorgt für volle Straßen

Doch nicht nur auf den Straßen gibt es Schwierigkeiten zum Ferienbeginn. Auch einige S-Bahnverbindungen sind unterbrochen. Das betrifft vor allem Passagiere des Flughafens Schönefeld (SFX).

Die VIZ weist darauf hin, dass die S-Bahnverbindung mit den Linien S45 und S9 in der Zeit vom 19. Juni (4 Uhr) bis 5. Juli (1:30 Uhr) zum Flughafen unterbrochen ist.

Doch am Donnerstag starten nicht nur Berlin und Brandenburg in die Ferien – in einigen Bundesländern ( Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, in Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland) ist Fronleichnam (20. Juni) ein Feiertag. Der ADAC rechnet damit, dass viele Reisende bereits am Mittwochnachmittag in das verlängerte Wochenende starten.

