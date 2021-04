Bei einem Besuch des Impfzentrums Messe Berlin warnte der CDU-Politiker vor einer anhaltenden Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus. Außerdem appellierte er an die Länder, die Corona-Notbremse konsequent anzuwenden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (zweiter von rechts) und Berlins Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Dilek Kalayci (hinten Mitte) schauen Tim Ratzloff (links) zu, wie er der 80-jährigen Rosemarie Langwald (rechts) im Impfzentrum auf dem Messegelände in Berlin am Montag, 5. April 2021, die zweite Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff gegen das Coronavirus verabreicht. Quelle: Michael Kappeler/Pool via AP