Berlin

Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern sollen in Berlin bald wieder möglich sein. Das steht in einem Beschlussentwurf der Staats- und Senatskanzleien der Länder, das dem RBB vorliegt Die Chefinnen und Chefs der Regierungszentralen wollten Großveranstaltungen in den deutschen Profiligen bundeseinheitlich regeln, hieß es.

Veranstaltungen mit mehr als 2000 Personen sollen in Berlin demnach nur erlaubt sein, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Derzeit ist er knapp über 5. Grundsätzlich müssen die Besucher einen negativen Test vorlegen (oder vollständig geimpft oder genesen sein).

Hallen und Arenen dürfen maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein. Insgesamt sind aber nicht mehr als 25.000 Zuschauer erlaubt. Für die beiden Berliner Bundesliga-Clubs bedeutet das: Hertha BSC könnte die Obergrenze 25.000 ausreizen, Union dürfte 11.000 Fans begrüßen – die Alte Försterei hat etwa 22.000 Plätze.

Beim Einkaufen genügt in Berlin nun eine OP-Maske

Außerdem lockert Berlin die Maskenpflicht. Das wurde auf der Senatssitzung am Dienstag beschlossen. Wo bislang FFP2-Masken vorgeschrieben waren, genügen in Zukunft OP-Masken. Ausgenommen davon sind der Nahverkehr und körpernahe Dienstleistungen wie Friseursalons oder Tattoo-Studios.

Von MAZonline