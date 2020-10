Berlin

Am Mittwochmorgen staut es sich auf den Autobahnen A115 und A100 in und um Berlin. Grund ist ein Unfall auf der A100, so die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIB). Wegen des Unfalls mussten zunächst mehrere Fahrstreifen auf der A 100 in Richtung Wedding Höhe Rudolf-Wissell-Brücke gesperrt werden. Dies führte nach Angaben des VIB zu einem Rückstau, der sich auch auf die A115 auswirkt.

Inzwischen ist nur noch ein Fahrstreifen von der Sperrung betroffen, der Stau besteht aber weiter.

Von RND/mot