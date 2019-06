Berlin

Nach dem nächtlichen Gewitter über Berlin sind am Mittwochmorgen immer noch Autobahnabschnitte wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Auch bei der Berliner S-Bahn ist es zu wetterbedingten Störungen gekommen.

Die Autobahn 115 war auch noch am Mittwochmorgen zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf in beiden Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Hier fanden Reinigungsarbeiten der verschmutzen Fahrbahnen statt. Auch auf der Stadtautobahn 100 in Höhe Ausfahrt Kaiserdamm musste die Fahrbahn in Richtung Neukölln gereinigt werden. Hier platzte während der Arbeiten ein Schlauch einer Reinigungsmaschine, Öl trat auf die Fahrbahn.

Bei der Berliner S-Bahn kam es zu witterungsbedingten Störungen. Betroffen war unter anderem die Linie S25. Laut Bahn könne es aufgrund eines Blitzeinschlages in Alt-Reinickendorf zu Verspätungen und eventuellen Zugausfällen kommen.

Im gesamten Stadtgebiet fielen außerdem einige Ampeln aus, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Von RND/dpa/mot